Удинезе - Эмполи: 04 января 2023 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
-:-

Удинезе - Эмполи: 04 января 2023 смотреть онлайн

Эмполи
Эмполи
Серия А, 16 тур

Серия А,

Италия
4 янв. 2023, -:- МСК
4.01.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Удинезе
4 : 1
Эмполи
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Удинезе
4
Эмполи
1
06.12.2021 06 дек. 2021 пн 20:30
Эмполи
3 : 1
Удинезе
06.12.2021 06 дек. 2021 пн 20:30
Эмполи
3
Удинезе
1
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Удинезе
3
Эмполи
2
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Эмполи
2
Удинезе
1
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Эмполи
1 : 0
Удинезе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Эмполи
1
Удинезе
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Удинезе
2
Эмполи
0
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Эмполи
1 : 1
Удинезе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Эмполи
1
Удинезе
1
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
Удинезе
1 : 2
Эмполи
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
Удинезе
1
Эмполи
2
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 21:00
Эмполи
1 : 2
Удинезе
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 21:00
Эмполи
1
Удинезе
2
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Удинезе
2
Эмполи
0
04.05.2008 04 мая 2008 вс 16:00
Эмполи
0 : 1
Удинезе
04.05.2008 04 мая 2008 вс 16:00
Эмполи
0
Удинезе
1
23.12.2007 23 дек. 2007 вс 17:00
Удинезе
2 : 2
Эмполи
23.12.2007 23 дек. 2007 вс 17:00
Удинезе
2
Эмполи
2

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