Ивор Пандур

№25
Вратарь
Подписаться
Ближайший матч
Верона - Милан
Команда
Верона
Гражданство
Хорватия
Возраст
22
Рост
185
Вес
81
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Верона
-:-
Милан
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
-
Милан
-
21.01.2022 21 янв. 2022 пт 22:45
Верона
2 : 1
Болонья
21.01.2022 21 янв. 2022 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Болонья
1
был в запасе
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 22:45
Верона
1 : 2
Салернитана
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Салернитана
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 20:30
Верона
1 : 1
Фиорентина
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1
Фиорентина
1
был в запасе
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 17:00
Верона
1 : 2
Аталанта
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1
Аталанта
2
был в запасе
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 22:45
Верона
0 : 0
Кальяри
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0
Кальяри
0
был в запасе
22.11.2021 22 нояб. 2021 пн 20:30
Верона
2 : 1
Эмполи
22.11.2021 22 нояб. 2021 пн 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2
Эмполи
1
был в запасе
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 19:00
Верона
2 : 1
Ювентус
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:00
Верона
4 : 1
Лацио
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
4
Лацио
1
был в запасе
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Верона
4 : 0
Специя
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
4
Специя
0
был в запасе
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 19:00
Верона
3 : 2
Рома
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
3
Рома
2
был в запасе
27.08.2021 27 авг. 2021 пт 21:45
Верона
1 : 3
Интер
27.08.2021 27 авг. 2021 пт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1
Интер
3
был в запасе
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 19:30
Верона
2 : 3
Сассуоло
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
16.01.2022 16 янв. 2022 вс 14:30
Сассуоло
2 : 4
Верона
16.01.2022 16 янв. 2022 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
2
Верона
4
был в запасе
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 16:30
Специя
1 : 2
Верона
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 16:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:00
Торино
1 : 0
Верона
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1
Верона
0
был в запасе
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:00
Венеция
3 : 4
Верона
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Венеция
3
Верона
4
был в запасе
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 17:00
Сампдория
3 : 1
Верона
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
3
Верона
1
был в запасе
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 20:00
Наполи
1 : 1
Верона
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1
Верона
1
был в запасе
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
Удинезе
1 : 1
Верона
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Верона
1
был в запасе