Владимир Големич

№5
Защитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Сербия
Возраст
30
Рост
192
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
13.05.2021 13 мая 2021 чт 21:45
Кротоне
2 : 1
Верона
13.05.2021 13 мая 2021 чт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2
Верона
1
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
Кротоне
0 : 2
Интер
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Кротоне
0 : 1
Сампдория
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0
Сампдория
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
88'
88'
88'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
71'
33'
71'
33'
71'
33'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
71'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
79'
79'
79'
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
Кротоне
0 : 4
Наполи
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0
Наполи
4
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:00
Кротоне
1 : 2
Аталанта
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1
Аталанта
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 21:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
24'
24'
24'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур