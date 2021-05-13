Кротоне - Верона: 13 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Уна 2
Сими 75
2:1

Кротоне - Верона: 13 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Верона
Верона
Молина 87
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
13 мая 2021, 21:45 МСК
13.05.2021, 21:45 МСК
четверг
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Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
34
Марроне
Лука Марроне
90
26
Джиджи
Коффи Джиджи
90
6
Магальян
Лисандро Магальян
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
76
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
7
Уна
Адам Уна
2'
2'
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
17
Молина
Сальваторе Молина
87'
87'
90
32
Перейра
Педро Перейра
72
25
Сими
Сими
75'
75'
90
Запасные
16
Феста
Марко Феста
-
22
Креспи
Джан Марко Креспи
-
13
Луперто
Себастьяно Луперто
-
3
Куомо
Джузеппе Куомо
18
5
Големич
Владимир Големич
-
33
Рисполи
Андреа Рисполи
-
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
14
77
Вулич
Милош Вулич
-
44
Петриччионе
Якопо Петриччионе
0
20
Рохас
Луис Рохас
-
97
Ривьер
Эммануэль Ривьер
-
54
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
-
Тренерский состав
Серсе Косми
Верона
мин
25
Пандур
Ивор Пандур
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
51
27
Давидович
Павел Давидович
46
19
Рюгг
Кевин Рюгг
70
8
Лазович
Дарко Лазович
90
61
Тамезе
Адриен Тамезе
46
14
Илич
Иван Илич
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
70
7
Барак
Антонин Барак
90
29
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
-
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
3
Димарко
Федерико Димарко
39
23
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
-
15
Четин
Мерт Четин
-
4
Велозу
Мигель Велозу
-
5
Фараони
Давиде Фараони
44
33
Стураро
Стефано Стураро
-
40
Бесса
Даниэль Бесса
-
90
Колли
Эбрима Колли
20
92
Ласанья
Кевин Ласанья
20
9
Сальседо
Эдди Сальседо
44
Тренерский состав
Иван Юрич

События

Матч окончен 2:1
Замена
Якопо Петриччионе
Адам Уна
90'
87'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:1
Сальваторе Молина
Замена
Никколо Дзанеллато
Лука Чигарини
76'
ГОЛ! 2:0
Сими
75'
Замена
Джузеппе Куомо
Педро Перейра
72'
70'
Замена
Эбрима Колли
Маттиа Цаканьи
70'
Замена
Кевин Ласанья
Кевин Рюгг
Желтая карточка
Педро Перейра
60'
51'
Замена
Федерико Димарко
Федерико Чеккерини
46'
Замена
Эдди Сальседо
Адриен Тамезе
46'
Замена
Давиде Фараони
Павел Давидович
Конец первого тайма (1:0)
41'
Желтая карточка
Адриен Тамезе
Желтая карточка
Лука Марроне
32'
Желтая карточка
Лисандро Магальян
21'
ГОЛ! 1:0
Адам Уна
2'
Начало матча

Прошлые матчи

13.05.2021 13 мая 2021 чт 21:45
Кротоне
2 : 1
Верона
13.05.2021 13 мая 2021 чт 21:45
Кротоне
2
Верона
1
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Верона
2
Кротоне
1
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Верона
0
Кротоне
3
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0 : 0
Верона
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0
Верона
0

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