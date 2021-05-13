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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:1
Замена
90'
87'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:1
Замена
76'
ГОЛ! 2:0
75'
Замена
72'
70'
Замена
70'
Замена
Желтая карточка
60'
51'
46'
Замена
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
41'
Желтая карточка
Желтая карточка
32'
Желтая карточка
21'
ГОЛ! 1:0
2'
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Прошлые матчи
Новости
23 августа 2019, 11:59
19 октября 2020, 22:42
10 октября 2020, 14:52
22 сентября 2020, 18:33
01 июня 2020, 12:40
09 февраля 2020, 10:01