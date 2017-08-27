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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кротоне
Кротоне
0:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
27 авг. 2017, 21:45 МСК
27.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
17
Будимир
Анте Будимир
90
Запасные
78
Висково
Аньелло Висково
3
Феста
Марко Феста
21
Куомо
Джузеппе Куомо
11
Крагль
Оливер Крагль
28
Борелло
Джузеппе Борелло
14
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими
Верона
мин
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
26
Касерес
Мартин Касерес
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло
Ромуло
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
75
Арто
Томас Арто
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
11
Паццини
Джампаоло Паццини