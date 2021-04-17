Кротоне - Удинезе: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Сими 68
1:2

Кротоне - Удинезе: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Удинезе
Удине
де Пауль 41
де Пауль 74
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
17 апр. 2021, 16:00 МСК
17.04.2021, 16:00 МСК
суббота
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Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
26
Джиджи
Коффи Джиджи
90
3
Куомо
Джузеппе Куомо
82
69
Реца
Аркадиуш Реца
90
5
Големич
Владимир Големич
90
44
Петриччионе
Якопо Петриччионе
77
7
Уна
Адам Уна
77
17
Молина
Сальваторе Молина
90
32
Перейра
Педро Перейра
46
25
Сими
Сими
68'
68'
90
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
90
Запасные
22
Креспи
Джан Марко Креспи
-
16
Феста
Марко Феста
-
13
Луперто
Себастьяно Луперто
-
6
Магальян
Лисандро Магальян
-
8
Чигарини
Лука Чигарини
13
33
Рисполи
Андреа Рисполи
-
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
77
Вулич
Милош Вулич
-
95
Энрике
Эдуардо Энрике
-
20
Рохас
Луис Рохас
44
97
Ривьер
Эммануэль Ривьер
8
54
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
-
Тренерский состав
Серсе Косми
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
3
Самир
Самир
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
14
Бонифази
Кевин Бонифази
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
16
Молина
Науэль Молина
90
11
Уолес
Уолес
70
10
де Пауль
Родриго де Пауль
41'
74'
41', 74'
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
30
Несторовски
Илия Несторовски
70
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
50
Бекао
Родриго Бекао
0
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
20
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
20
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-
Тренерский состав
Лука Готти

События

Матч окончен 1:2
90'
Желтая карточка
Фернандо Форестьери
90'
Замена
Родриго Бекао
Науэль Молина
90'
Красная карточка
Родриго де Пауль
Замена
Эммануэль Ривьер
Джузеппе Куомо
82'
Замена
Лука Чигарини
Якопо Петриччионе
77'
Замена
Никколо Дзанеллато
Адам Уна
77'
74'
ГОЛ! 1:2
Родриго де Пауль
70'
Замена
Толгай-Али Арслан
Уолес
70'
Замена
Фернандо Форестьери
Илия Несторовски
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Сими
68'
48'
Желтая карточка
Роберто Перейра
Замена
Луис Рохас
Педро Перейра
46'
Конец первого тайма (0:1)
41'
ГОЛ! 0:1
Родриго де Пауль
Начало матча

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Кротоне
1
Удинезе
2
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
Удинезе
0
Кротоне
0
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Удинезе
1
Кротоне
2
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
Кротоне
0
Удинезе
3
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Кротоне
1 : 0
Удинезе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Кротоне
1
Удинезе
0
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Кротоне
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
Удинезе
2
Кротоне
0

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