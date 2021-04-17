Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
Запасные
Тренерский состав
мин
Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 1:2
90'
Желтая карточка
90'
Замена
90'
Красная карточка
Замена
82'
Замена
77'
Замена
77'
74'
ГОЛ! 1:2
70'
Замена
70'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
68'
48'
Желтая карточка
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
41'
ГОЛ! 0:1
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
23 августа 2019, 11:59
28 января, 11:34
20 января, 16:35
06 декабря 2020, 18:11
10 октября 2020, 14:52
17 мая 2020, 09:14
1