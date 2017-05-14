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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Роден 18
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
14 мая 2017, 16:00 МСК
14.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
9
Налини
Андреа Налини
72
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
85
6
Роден
Маркус Роден
18'
18'
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
15
Месба
Джамел Месба
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
21
Куомо
Джузеппе Куомо
24
Тонев
Александар Тонев
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
42
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
60
10
де Пауль
Родриго де Пауль
81
77
Теро
Сирил Теро
60
9
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
1
Карнезис
Орестис Карнезис
75
Арто
Томас Арто
34
Силва
Габриэль Силва
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица