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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 43
Теро 61
2:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
18 дек. 2016, 17:00 МСК
18.12.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Юан Лука Сакки
Юан Лука Сакки
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
14
Янкто
Якуб Янкто
45
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
3
Самир
Самир
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
77
Теро
Сирил Теро
43'
61'
43', 61'
89
9
Сапата
Дуван Сапата
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
84
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
2
Ваге
Молла Ваге
53
Аднан
Али Аднан
37
Фараони
Давиде Фараони
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
7
Палладино
Раффаэле Палладино
87
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
51
29
Тротта
Марселло Тротта
60
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
95
Кожокару
Валентин Кожокару
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
14
Гнаоре
Эдди Гнаоре
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
12
Стоян
Адриан Стоян
77
Фацци
Николо Фацци
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими