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Луис Энрике
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Луис Энрике
№11
Нападающий
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Ближайший матч
Марсель - Лион
Команда
Марсель
Гражданство
Бразилия
Возраст
20
Рост
181
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы
01.05.2022
01 мая 2022
вс
21:45
Марсель
-:-
Лион
01.05.2022
01 мая 2022
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
-
Лион
-
20.04.2022
20 апр. 2022
ср
22:00
Марсель
3 : 2
Нант
20.04.2022
20 апр. 2022
ср
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Нант
2
был в запасе
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Монпелье
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Монпелье
0
был в запасе
20.03.2022
20 марта 2022
вс
22:45
Марсель
2 : 1
Ницца
20.03.2022
20 марта 2022
вс
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2
Ницца
1
был в запасе
06.03.2022
06 марта 2022
вс
22:45
Марсель
0 : 1
Монако
06.03.2022
06 марта 2022
вс
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0
Монако
1
был в запасе
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
22:45
Марсель
0 : 2
Клермон
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
0
Клермон
2
был в запасе
04.02.2022
04 февр. 2022
пт
23:00
Марсель
5 : 2
Анжер
04.02.2022
04 февр. 2022
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
5
Анжер
2
был в запасе
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
22:45
Марсель
1 : 1
Лилль
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
1
Лилль
1
был в запасе
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
23:00
Марсель
1 : 1
Реймс
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
1
Реймс
1
был в запасе
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
19:00
Марсель
1 : 2
Брест
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
1
Брест
2
был в запасе
28.11.2021
28 нояб. 2021
вс
22:45
Марсель
1 : 0
Труа
28.11.2021
28 нояб. 2021
вс
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
1
Труа
0
был в запасе
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
15:00
Марсель
0 : 0
Метц
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
21:45
Марсель
4 : 1
Лорьян
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
21:45
Марсель
2 : 3
Ланс
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
2
Ланс
3
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 8 тур
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
18:00
Марсель
2 : 0
Ренн
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
2
Ренн
0
был в запасе
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
22:00
Марсель
3 : 1
Сент-Этьен
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.08.2021
15 авг. 2021
вс
21:45
Марсель
2 : 2
Бордо
15.08.2021
15 авг. 2021
вс
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2
Бордо
2
был в запасе
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
21:45
Реймс
0 : 1
Марсель
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
0
Марсель
1
был в запасе
17.04.2022
17 апр. 2022
вс
21:45
ПСЖ
2 : 1
Марсель
17.04.2022
17 апр. 2022
вс
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
2
Марсель
1
был в запасе
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
16:00
Сент-Этьен
2 : 4
Марсель
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
2
Марсель
4
был в запасе
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