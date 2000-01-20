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Лента
Матч-центр
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Эрик Ботхейм
№34
Нападающий
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 янв. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Русенборг
1 : 2
ЛАСК
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Русенборг
1
ЛАСК
2
был в запасе