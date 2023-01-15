Аталанта - Салернитана: 15 января 2023 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
-:-

Аталанта - Салернитана: 15 января 2023 смотреть онлайн

Салернитана
Салернитана
Серия А, 18 тур

Серия А,

Италия
15 янв. 2023, -:- МСК
15.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:45
Аталанта
1 : 1
Салернитана
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:45
Аталанта
1
Салернитана
1
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 21:45
Салернитана
0 : 1
Аталанта
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 21:45
Салернитана
0
Аталанта
1

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