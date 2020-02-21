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Алеш Матею
№3
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 июня 1996 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
49'
49'
49'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
1
Удинезе
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
2 : 1
Брешиа
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
5
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
75'
75'
75'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 3
Аталанта
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
0
Аталанта
3
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 4
Торино
26'
26'
26'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Торино
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
36'
36'
36'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
45'
45'
45'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
Брешиа
0 : 0
Фиорентина
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
11'
11'
11'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
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