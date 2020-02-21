Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Англия
Китай
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Чансельор 26
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 50
Руис 54
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
21 февр. 2020, 22:45 МСК
21.02.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
26'
26'
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
31
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
29
Семприни
Алессандро Семприни
23
Скрабб
Симон Скрабб
6
Ндой
Эмануэле Ндой
7
Спалек
Николас Спалек
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Руис
Фабиан Руис
54'
54'
90
4
Демме
Диего Демме
90
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
50'
50'
90
21
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
1
Мерет
Алекс Мерет
27
Карнезис
Орестис Карнезис
31
Гулам
Фаузи Гулам
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
13
Луперто
Себастьяно Луперто
5
Аллан
Аллан
20
Зелински
Петр Зелински
68
Лоботка
Станислав Лоботка
7
Кальехон
Хосе Кальехон
99
Милик
Аркадиуш Милик
11
Лосано
Ирвинг Лосано