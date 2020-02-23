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Андер Итурраспе
№8
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 марта 1989 (31) год
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Вальядолид
2
Эспаньол
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Севилья
2
Эспаньол
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
15:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
55'
55'
55'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Вильярреал
1
Эспаньол
2
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
23:00
Эспаньол
2 : 2
Барселона
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 67' - 90'
Эспаньол
2
Барселона
2
минуты: 67' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
2
Бетис
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Севилья
2
был в запасе