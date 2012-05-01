Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Тсепо Масилела
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
01.05.2012
01 мая 2012
вт
13:00
Хетафе
1 : 1
Расинг
01.05.2012
01 мая 2012
вт
13:00
минуты: 1' - 75'
Хетафе
1
Расинг
1
минуты: 1' - 75'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
13:00
Гранада
1 : 0
Хетафе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
13:00
минуты: 75' - 90'
Гранада
1
Хетафе
0
минуты: 75' - 90'
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
был в запасе
Хетафе
5
Севилья
1
был в запасе
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
22:00
Барселона
4 : 0
Хетафе
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:00
Атлетико
3 : 0
Хетафе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:00
был в запасе
Атлетико
3
Хетафе
0
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
22:00
Хетафе
0 : 1
Реал
87'
87'
87'
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
61'
61'
61'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Расинг
1 : 2
Хетафе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
Сарагоса
1 : 1
Хетафе
25'
25'
25'
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
18:00
Хетафе
0 : 0
Атлетик
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
Мальорка
1 : 2
Хетафе
81'
81'
81'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 32'
Эспаньол
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 32'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
13'
13'
13'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:00
Реал
4 : 2
Хетафе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
19:00
Хетафе
1 : 1
Леванте
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 17' - 90'
Хетафе
1
Леванте
1
минуты: 17' - 90'