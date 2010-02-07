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Усман Дабо
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
Лацио
0 : 1
Катания
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Лацио
0
Катания
1
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 71'
Ювентус
1
Лацио
1
минуты: 1' - 71'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 68'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Лацио
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 36' - 90'
Аталанта
3
Лацио
0
минуты: 36' - 90'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
22:45
Рома
1 : 0
Лацио
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
22:45
минуты: 89' - 90'
Рома
1
Лацио
0
минуты: 89' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Болонья
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Лацио
0
Болонья
0
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Сампдория
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 81' - 90'
Лацио
1
Сампдория
1
минуты: 81' - 90'
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
16:00
Фиорентина
0 : 0
Лацио
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Фиорентина
0
Лацио
0
минуты: 67' - 90'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Палермо
18'
18'
18'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
Лацио
1 : 2
Парма
82'
82'
82'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Парма
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
21:45
Лацио
0 : 2
Ювентус
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
21:45
минуты: 1' - 78'
Лацио
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 78'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
Кьево
1 : 2
Лацио
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
минуты: 1' - 71'
Кьево
1
Лацио
2
минуты: 1' - 71'
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Лацио
1 : 0
Аталанта
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
минуты: 58' - 90'
Лацио
1
Аталанта
0
минуты: 58' - 90'