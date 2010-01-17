Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Дони 5
Дони 9
Падоин 35
3:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
17 янв. 2010, 17:00 МСК
17.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
76
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
35'
35'
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
61
0
Дони
Кристиано Дони
5'
9'
5', 9'
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
80
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
0
Чераволо
Фабио Чераволо
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Фирмани
Фабио Фирмани
36
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
46
0
Флоккари
Сержио Флоккари
72
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Брокки
Кристиан Брокки
0
Дабо
Усман Дабо
0
Маури
Стефано Маури
0
Индзаги
Симоне Индзаги