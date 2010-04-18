Альберто Маркос
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Малага
0 : 0
Вальядолид
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Малага
0
Вальядолид
0
был в запасе
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 21:00
Вальядолид
2 : 1
Севилья
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 21:00
минуты: 55' - 90'
Вальядолид
2
Севилья
1
минуты: 55' - 90'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 21:00
Тенерифе
0 : 0
Вальядолид
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Тенерифе
0
Вальядолид
0
был в запасе
4.04.2010 4 апр. 2010 вс 18:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
4.04.2010 4 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Херес
3 : 0
Вальядолид
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
был в запасе
Херес
3
Вальядолид
0
был в запасе
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:00
Вальядолид
0 : 0
Эспаньол
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:00
был в запасе
Вальядолид
0
Эспаньол
0
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 20:00
Депортиво
0 : 2
Вальядолид
20.03.2010 20 марта 2010 сб 20:00
минуты: 85' - 90'
Депортиво
0
Вальядолид
2
минуты: 85' - 90'
14.03.2010 14 марта 2010 вс 23:00
Вальядолид
1 : 4
Реал
14.03.2010 14 марта 2010 вс 23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Реал
4
был в запасе
7.03.2010 7 марта 2010 вс 21:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
7.03.2010 7 марта 2010 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Мальорка
2
был в запасе
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 1
Вальядолид
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 61' - 90'
Осасуна
1
Вальядолид
1
минуты: 61' - 90'
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Альмерия
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 57'
Вальядолид
1
Альмерия
1
минуты: 1' - 57'
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:00
Вальядолид
0 : 3
Барселона
81'
81'
81'
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 86'
Вальядолид
0
Барселона
3
минуты: 1' - 86'
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Вальядолид
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 1' - 90'
3.01.2010 3 янв. 2010 вс 19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
3.01.2010 3 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Вальядолид
2 : 1
Спортинг
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
16'
16'
16'
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 83'
Вальядолид
1
Малага
1
минуты: 1' - 83'
5.12.2009 5 дек. 2009 сб 20:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
5.12.2009 5 дек. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Вальядолид
3 : 3
Тенерифе
70'
70'
70'
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Тенерифе
3
минуты: 1' - 90'
Показать все игры