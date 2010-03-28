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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Санчес 2
Мичел 36
Бермехо 72
3:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
28 марта 2010, 18:00 МСК
28.03.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Перес Бурруль
Альфонсо Перес Бурруль
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Мичел
Мичел
36'
36'
73
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
2'
2'
90
0
Момо
Момо
65
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
72'
72'
78
Запасные
0
Тони
Тони
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Алустица
Матиас Алустица
Вальядолид
мин
0
Вильяр
Хусто Вильяр
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Лопес
Педро Лопес
62
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Борха
Борха
90
0
Пеле
Пеле
46
0
Алеман
Наусет Алеман
90
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
0
Маркитос
Маркитос
62
0
Манушу
Манушу
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Маркос
Альберто Маркос
0
Нивалдо
Нивалдо
0
Фонт
Эктор Фонт
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
0
Кеко
Кеко
0
Буэно
Альберто Буэно