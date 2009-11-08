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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
8 нояб. 2009, 19:00 МСК
8.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Вильяр
Хусто Вильяр
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Нивалдо
Нивалдо
90
0
Борха
Борха
30
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Алеман
Наусет Алеман
90
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
0
Буэно
Альберто Буэно
70
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Арсо
Сезар Арсо
0
Пеле
Пеле
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
0
Маркитос
Маркитос
0
Манушу
Манушу
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
59
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
72
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
0
Мальдонадо
Джанкарло Мальдонадо
46
Запасные
0
Чема
Чема
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Антонито
Перес Антонито