Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Каналес 60
1:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Пинильос 19
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
17 янв. 2010, 19:00 МСК
17.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
19'
19'
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
89
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
60'
60'
76
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Хиско
Хиско
65
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Барба
Осмар Барба
0
Морал
Тони Морал
0
Арана
Мануэль Арана
0
Марио
Марио
0
Геихо
Алекс Геихо
Вальядолид
мин
0
Вильяр
Хусто Вильяр
90
-
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Бараха
Хавьер Бараха
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
90
0
Борха
Борха
90
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
79
0
Лазаро
Карлос Лазаро
90
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Фонт
Эктор Фонт
0
Арранс
Асиер Арранс
0
Алеман
Наусет Алеман
0
Маркитос
Маркитос
0
Буэно
Альберто Буэно