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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Бараха 57
Алеман 77
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Фернандес 28
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
8 мая 2010, 22:00 МСК
8.05.2010, 22:00 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Якобо
Якобо
90
0
Бараха
Хавьер Бараха
57'
57'
67
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Нивалдо
Нивалдо
19
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
58
0
Борха
Борха
90
0
Пеле
Пеле
90
0
Манушу
Манушу
90
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Вильяр
Хусто Вильяр
0
Арсо
Сезар Арсо
0
Фонт
Эктор Фонт
0
Алеман
Наусет Алеман
77'
0
Маркитос
Маркитос
0
Кеко
Кеко
0
Буэно
Альберто Буэно
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
28'
28'
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
52
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
80
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
74
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Хиско
Хиско
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Морал
Тони Морал
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Боладо
Иван Боладо