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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Серрано 4
Перейра 60
Жигич 86
3:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Виктор 13
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
17 мая 2009, 18:00 МСК
17.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
27
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
27
0
Серрано
Оскар Серрано
4'
4'
71
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
86'
86'
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
60'
60'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Морал
Тони Морал
0
Тчите
Мохамед Тчите
Вальядолид
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
13'
13'
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Бараха
Хавьер Бараха
90
0
Иньяки Беа
Хауреги Иньяки Беа
90
0
Прието
Луис Прието
36
0
Сесма
Хонатан Сесма
66
0
Борха
Борха
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Леон
Педро Леон
50
Запасные
0
Вильяр
Хусто Вильяр
0
Руэда
Хесус Руэда
0
Санчес
Оскар Санчес
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
0
Агирре
Маркос Агирре
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
0
Огбече
Бартоломью Огбече