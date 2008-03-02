Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
2 марта 2008, 19:00 МСК
2.03.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы