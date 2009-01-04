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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Жигич 64
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
4 янв. 2009, 19:00 МСК
4.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
64
0
Гарсия Кальво
Хосе Гарсия Кальво
90
0
Санчес
Оскар Санчес
90
0
Лопес
Педро Лопес
86
0
Иньяки Беа
Хауреги Иньяки Беа
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
90
0
Борха
Борха
79
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Леон
Педро Леон
90
Запасные
0
Нано
Нано
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Прието
Луис Прието
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
0
Агирре
Маркос Агирре
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
0
Огбече
Бартоломью Огбече
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Люксен
Петер Люксен
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
64'
64'
82
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа