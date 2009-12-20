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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Нивалдо 29
Медуньянин 90
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Моран 13
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
20 дек. 2009, 19:00 МСК
20.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Вильяр
Хусто Вильяр
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Нивалдо
Нивалдо
29'
29'
90
0
Борха
Борха
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Пеле
Пеле
90
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
78
0
Манушу
Манушу
85
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Фонт
Эктор Фонт
0
Сесма
Хонатан Сесма
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
90'
0
Алеман
Наусет Алеман
0
Буэно
Альберто Буэно
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
84
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Моран
Луис Моран
13'
13'
90
0
Баррал
Давид Баррал
73
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Камачо
Диего Камачо
0
Кармело
Кармело
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо