Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кармело 19
Баррал 36
2:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гарсия Кальво 88
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
11 янв. 2009, 19:00 МСК
11.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Кармело
Кармело
19'
19'
82
0
Моран
Луис Моран
73
0
Баррал
Давид Баррал
36'
36'
65
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Камара
Рауль Камара
0
Лора
Альберто Лора
0
Билич
Мате Билич
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Вальядолид
мин
0
Гарсия Кальво
Хосе Гарсия Кальво
88'
88'
90
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
37
0
Вивар Дорадо
Анхель Вивар Дорадо
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Иньяки Беа
Хауреги Иньяки Беа
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Леон
Педро Леон
65
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
Запасные
0
Альберто
Альберто
0
Санчес
Оскар Санчес
0
Борха
Борха
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Агирре
Маркос Агирре
0
Медуньянин
Харис Медуньянин