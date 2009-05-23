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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Сесма 69
1:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Камачо 44
Билич 79
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
23 мая 2009, 22:00 МСК
23.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
90
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Гарсия Кальво
Хосе Гарсия Кальво
83
0
Санчес
Оскар Санчес
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Бараха
Хавьер Бараха
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
69'
69'
75
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
63
Запасные
0
Вильяр
Хусто Вильяр
0
Руэда
Хесус Руэда
0
Борха
Борха
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
0
Агирре
Маркос Агирре
0
Огбече
Бартоломью Огбече
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Матео
Кике Матео
0
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Херард
Херард
0
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Камачо
Диего Камачо
44'
44'
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Андреу
Андреу
0
Мичел
Мичел
0
Билич
Мате Билич
79'
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо