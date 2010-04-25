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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Манушу 80
Бараха 90
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
25 апр. 2010, 18:00 МСК
25.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
69
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
76
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Смилянич
Милан Смилянич
83
0
Моран
Луис Моран
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Камачо
Диего Камачо
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Вальядолид
мин
0
Якобо
Якобо
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Бараха
Хавьер Бараха
90'
90'
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Нивалдо
Нивалдо
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Пеле
Пеле
90
0
Алеман
Наусет Алеман
60
0
Манушу
Манушу
80'
80'
90
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Вильяр
Хусто Вильяр
0
Арсо
Сезар Арсо
0
Прието
Луис Прието
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
0
Маркитос
Маркитос
0
Кеко
Кеко
0
Буэно
Альберто Буэно