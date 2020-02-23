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Йоан Кабай
№29
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
83'
83'
83'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
73'
73'
73'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 90' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Метц
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Анжер
4
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'