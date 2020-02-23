Йоан Кабай
№29
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
83'
83'
83'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
73'
73'
73'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 22:00
минуты: 90' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 90' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Метц
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:00
был в запасе
Анжер
4
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'