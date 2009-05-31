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Иполито Фернандес Серрано
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Спортинг
2 : 1
Рекреативо
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Рекреативо
0 : 1
Расинг
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Рекреативо
0
Расинг
1
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Нумансия
1
Рекреативо
0
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
Осасуна
1 : 2
Рекреативо
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
1
Рекреативо
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Рекреативо
2 : 4
Мальорка
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Рекреативо
2
Мальорка
4
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
21:00
Барселона
2 : 0
Рекреативо
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Барселона
2
Рекреативо
0
был в запасе
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
Рекреативо
0 : 1
Севилья
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 46'
Рекреативо
0
Севилья
1
минуты: 1' - 46'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Рекреативо
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Хетафе
2
Рекреативо
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:00
Валенсия
1 : 1
Рекреативо
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:00
был в запасе
Валенсия
1
Рекреативо
1
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 1
Альмерия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Рекреативо
1
Альмерия
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Атлетик
1 : 1
Рекреативо
19'
19'
19'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
Рекреативо
0 : 3
Атлетико
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Рекреативо
0
Атлетико
3
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Эспаньол
1
Рекреативо
1
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Рекреативо
1
Бетис
0
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
2 : 0
Спортинг
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Рекреативо
2
Спортинг
0
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Рекреативо
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Расинг
1
Рекреативо
1
был в запасе
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
3 : 1
Нумансия
29'
29'
29'
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 56'
Рекреативо
3
Нумансия
1
минуты: 1' - 56'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Депортиво
4 : 1
Рекреативо
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
4
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
Мальорка
2 : 3
Рекреативо
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Рекреативо
3
минуты: 1' - 90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
22:00
Реал
1 : 0
Рекреативо
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
22:00
был в запасе
Реал
1
Рекреативо
0
был в запасе