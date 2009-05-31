Иполито Фернандес Серрано
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Спортинг
2 : 1
Рекреативо
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90'
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Рекреативо
0 : 1
Расинг
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Рекреативо
0
Расинг
1
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Нумансия
1
Рекреативо
0
был в запасе
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 2
Рекреативо
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Осасуна
1
Рекреативо
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Рекреативо
2 : 4
Мальорка
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Рекреативо
2
Мальорка
4
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 21:00
Барселона
2 : 0
Рекреативо
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Барселона
2
Рекреативо
0
был в запасе
4.04.2009 4 апр. 2009 сб 21:00
Рекреативо
0 : 1
Севилья
4.04.2009 4 апр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 46'
Рекреативо
0
Севилья
1
минуты: 1' - 46'
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Хетафе
2 : 1
Рекреативо
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Хетафе
2
Рекреативо
1
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 22:00
Валенсия
1 : 1
Рекреативо
14.03.2009 14 марта 2009 сб 22:00
был в запасе
Валенсия
1
Рекреативо
1
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Рекреативо
1 : 1
Альмерия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Рекреативо
1
Альмерия
1
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Атлетик
1 : 1
Рекреативо
19'
19'
19'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2009 8 февр. 2009 вс 19:00
Рекреативо
0 : 3
Атлетико
8.02.2009 8 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Рекреативо
0
Атлетико
3
был в запасе
1.02.2009 1 февр. 2009 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
1.02.2009 1 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Эспаньол
1
Рекреативо
1
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Рекреативо
1
Бетис
0
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
2 : 0
Спортинг
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Рекреативо
2
Спортинг
0
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Рекреативо
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Расинг
1
Рекреативо
1
был в запасе
4.01.2009 4 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
3 : 1
Нумансия
29'
29'
29'
4.01.2009 4 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
Рекреативо
3
Нумансия
1
минуты: 1' - 56'
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Депортиво
4 : 1
Рекреативо
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
4
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2008 7 дек. 2008 вс 19:00
Мальорка
2 : 3
Рекреативо
7.12.2008 7 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Рекреативо
3
минуты: 1' - 90'
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 22:00
Реал
1 : 0
Рекреативо
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 22:00
был в запасе
Реал
1
Рекреативо
0
был в запасе