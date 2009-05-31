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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 58
Моран 67
2:1
Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Эрсен 23
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
31 мая 2009, 20:00 МСК
31.05.2009, 20:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Матео
Кике Матео
59
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
-
Альварес
Карлос Альварес
90
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Херард
Херард
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
81
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Сесилия
Педро Сесилия
59
0
Баррал
Давид Баррал
58'
58'
90
Запасные
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
67'
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Рекреативо
мин
0
Поли
Поли
90
0
Кике Альварес
Кике Альварес
90
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Эрсен
Мартин Эрсен
23'
23'
90
0
Неф
Ален Неф
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Майдана
Кристиан Майдана
46
0
Васкес
Хесус Васкес
90
0
Сиси
Сиси
90
0
Рубен
Марко Рубен
90
0
Найяр
Себастьян Найяр
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Фуэго
Хави Фуэго
0
Хави Герреро
Хави Герреро