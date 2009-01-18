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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Колунга 55
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Хорхе 6
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
18 янв. 2009, 19:00 МСК
18.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Рекреативо
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
90
-
Хорхе
Гарсия Хорхе
6'
6'
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Бузон
Яго Бузон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Айтор
Торнавака Фернандес Айтор
90
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
82
0
Сиси
Сиси
69
0
Колунга
Адриан Колунга
55'
55'
84
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Поли
Поли
0
Ламас
Андрес Ламас
0
Найяр
Себастьян Найяр
0
Акале
Канга Акале
0
Хави Герреро
Хави Герреро
0
Рубен
Марко Рубен
Спортинг
мин
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
90
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Херард
Херард
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Кармело
Кармело
90
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
90
0
Моран
Луис Моран
90
0
Билич
Мате Билич
58
Запасные
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Баррал
Давид Баррал