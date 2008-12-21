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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лопо 10
Серхио 20
Бодипо 43
Луис 90
4:1
Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Колунга 24
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
21 дек. 2008, 19:00 МСК
21.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90'
90'
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
10'
10'
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Лафита
Анхель Лафита
83
0
Серхио
Гонсалес Серхио
20'
20'
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
87
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
43'
43'
70
Запасные
0
Писку
Писку
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Браво
Омар Браво
0
Рики
Рики
Рекреативо
мин
0
Поли
Поли
90
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Бузон
Яго Бузон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Васкес
Хесус Васкес
58
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Акале
Канга Акале
58
0
Рубен
Марко Рубен
70
0
Колунга
Адриан Колунга
24'
24'
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Ламас
Андрес Ламас
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Найяр
Себастьян Найяр
0
Сиси
Сиси
0
Хави Герреро
Хави Герреро
0
Эрсен
Мартин Эрсен