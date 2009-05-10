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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Колунга 44
1:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Верду 17
Альварес 50
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
10 мая 2009, 18:00 МСК
10.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Рекреативо
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Бузон
Яго Бузон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
26
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Айтор
Торнавака Фернандес Айтор
90
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
90
0
Васкес
Хесус Васкес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Сиси
Сиси
57
0
Колунга
Адриан Колунга
44'
44'
64
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Неф
Ален Неф
0
Ламас
Андрес Ламас
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Майдана
Кристиан Майдана
0
Хави Герреро
Хави Герреро
0
Эрсен
Мартин Эрсен
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
17'
17'
86
0
Альварес
Пабло Альварес
50'
50'
64
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
70
Запасные
0
Писку
Писку
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Томас
Антонио Томас
0
Рики
Рики