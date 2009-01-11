Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Перейра 33
1:1
Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Камуньяс 43
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
11 янв. 2009, 19:00 МСК
11.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
46
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Люксен
Петер Люксен
90
0
Ласен
Мехди Ласен
65
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
33'
33'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Колса
Гонсало Колса
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Хуанхо
Эспозито Хуанхо
Рекреативо
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Ламас
Андрес Ламас
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
43'
43'
90
0
Айтор
Торнавака Фернандес Айтор
90
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
72
0
Сиси
Сиси
67
0
Колунга
Адриан Колунга
88
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Поли
Поли
0
Найяр
Себастьян Найяр
0
Акале
Канга Акале
0
Хави Герреро
Хави Герреро
0
Рубен
Марко Рубен
0
Эрсен
Мартин Эрсен