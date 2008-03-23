Матч завершен
Расинг
Сантандер
2:0
Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
23 марта 2008, 19:00 МСК
23.03.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы