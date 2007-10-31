Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
0:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
31 окт. 2007, 22:00 МСК
31.10.2007, 22:00 МСК
среда
Составы