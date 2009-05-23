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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Жигич 78
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
23 мая 2009, 22:00 МСК
23.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Рекреативо
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Бузон
Яго Бузон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Майдана
Кристиан Майдана
81
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
90
0
Васкес
Хесус Васкес
90
0
Сиси
Сиси
90
0
Хави Герреро
Хави Герреро
11
0
Рубен
Марко Рубен
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Поли
Поли
0
Неф
Ален Неф
0
Айтор
Торнавака Фернандес Айтор
0
Фуэго
Хави Фуэго
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Эрсен
Мартин Эрсен
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
83
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
78'
78'
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
81
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Морал
Тони Морал
0
Тчите
Мохамед Тчите