Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Камуньяс 59
1:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Негредо 75
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
22 февр. 2009, 19:00 МСК
22.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Хулиан Родригес Сантьяго
Хулиан Родригес Сантьяго
Главный Судья
Составы
Рекреативо
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Бузон
Яго Бузон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Ламас
Андрес Ламас
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
59'
59'
90
0
Майдана
Кристиан Майдана
90
0
Айтор
Торнавака Фернандес Айтор
90
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
46
0
Васкес
Хесус Васкес
90
0
Рубен
Марко Рубен
80
0
Найяр
Себастьян Найяр
69
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Поли
Поли
0
Неф
Ален Неф
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Фуэго
Хави Фуэго
0
Акале
Канга Акале
0
Хави Герреро
Хави Герреро
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
67
0
Чико
Чико
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Хуанито
Хуанито
74
0
Корона
Корона
82
0
Негредо
Альваро Негредо
75'
75'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Мичел
Мичел
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари