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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Камуньяс 59
1:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Негредо 75
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
22 февр. 2009, 19:00 МСК
22.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Хулиан Родригес Сантьяго
Хулиан Родригес Сантьяго
Главный Судья
Составы
Рекреативо
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Бузон
Яго Бузон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Ламас
Андрес Ламас
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
59'
59'
90
0
Майдана
Кристиан Майдана
90
0
Айтор
Торнавака Фернандес Айтор
90
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
46
0
Васкес
Хесус Васкес
90
0
Рубен
Марко Рубен
80
0
Найяр
Себастьян Найяр
69
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Поли
Поли
0
Неф
Ален Неф
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Фуэго
Хави Фуэго
0
Акале
Канга Акале
0
Хави Герреро
Хави Герреро
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
67
0
Чико
Чико
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Хуанито
Хуанито
74
0
Корона
Корона
82
0
Негредо
Альваро Негредо
75'
75'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Мичел
Мичел
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари