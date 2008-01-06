Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
1:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
6 янв. 2008, 19:00 МСК
6.01.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы