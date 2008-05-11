Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:2
Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
11 мая 2008, 22:00 МСК
11.05.2008, 22:00 МСК
воскресенье
Составы