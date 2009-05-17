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Материалы
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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нумансия
Сория
Баркеро 89
1:0
Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
17 мая 2009, 18:00 МСК
17.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Хайо
Эгоитц Хайо
90
0
Морено
Хуан Карлос Морено
90
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
53
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Паласиос
Сезар Паласиос
90
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
65
0
Гоириа
Асьер Гоириа
82
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ортега
Серхио Ортега
0
Баркеро
Хосе Баркеро
89'
0
Нагоре
Доминго Нагоре
0
Марио
Мартинес Марио
0
Брит
Горка Брит
Рекреативо
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Неф
Ален Неф
90
0
Бузон
Яго Бузон
90
0
Ламас
Андрес Ламас
90
0
Айтор
Торнавака Фернандес Айтор
90
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
76
0
Васкес
Хесус Васкес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
81
0
Сиси
Сиси
90
0
Хави Герреро
Хави Герреро
90
0
Колунга
Адриан Колунга
53
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Поли
Поли
0
Кике Альварес
Кике Альварес
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Найяр
Себастьян Найяр
0
Рубен
Марко Рубен
0
Эрсен
Мартин Эрсен