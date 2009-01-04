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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Фуэго 18
Камуньяс 46
Айтор 60
3:1
Матч завершен
Нумансия
Сория
Брит 90
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
4 янв. 2009, 19:00 МСК
4.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Перес Бурруль
Альфонсо Перес Бурруль
Главный Судья
Составы
Рекреативо
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
90
0
Поли
Поли
56
0
Бузон
Яго Бузон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
46'
46'
90
0
Айтор
Торнавака Фернандес Айтор
60'
60'
90
0
Рафа Барбер
Рафа Барбер
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
18'
18'
63
0
Сиси
Сиси
81
0
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Ламас
Андрес Ламас
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Найяр
Себастьян Найяр
0
Акале
Канга Акале
0
Хави Герреро
Хави Герреро
0
Рубен
Марко Рубен
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Павон
Мануэль Павон
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
46
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
70
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
78
0
Гоириа
Асьер Гоириа
90
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Борис
Серхио Борис
0
Марио
Мартинес Марио
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Брит
Горка Брит
90'