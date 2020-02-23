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Рауль Гарсия
№22
Нападающий
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 июля 1986 (33) года
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
17'
17'
17'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
17'
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 68'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 68'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
76'
76'
76'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
76'
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
55'
55'
55'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:00
Атлетик
2 : 0
Гранада
41'
81'
41'
81'
41'
81'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:00
41'
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
62'
62'
62'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетик
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
Атлетик
3 : 0
Эспаньол
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
72'
72'
72'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
Сельта
1 : 0
Атлетик
40'
40'
40'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Атлетик
0 : 1
Валенсия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
59'
59'
59'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
59'
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
38'
38'
38'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
38'
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
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