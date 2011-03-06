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Луис Фабиано
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
6.03.2011
6 марта 2011
вс
21:00
Атлетик
2 : 0
Севилья
6.03.2011
6 марта 2011
вс
21:00
минуты: 1' - 71'
Атлетик
2
Севилья
0
минуты: 1' - 71'
1.03.2011
1 марта 2011
вт
23:55
Севилья
3 : 0
Спортинг
28'
28'
28'
1.03.2011
1 марта 2011
вт
23:55
28'
минуты: 1' - 67'
Севилья
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 67'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Эркулес
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
минуты: 1' - 68'
Севилья
1
Эркулес
0
минуты: 1' - 68'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:55
Расинг
3 : 2
Севилья
83'
83'
83'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:55
83'
минуты: 43' - 90'
Расинг
3
Севилья
2
минуты: 43' - 90'
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
Севилья
0 : 0
Малага
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 76'
Севилья
0
Малага
0
минуты: 1' - 76'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Депортиво
3
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
28', 43', 68'
28', 43', 68'
28', 43', 68'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
28', 43', 68'
минуты: 1' - 81'
Севилья
4
Леванте
1
минуты: 1' - 81'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Эспаньол
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 1' - 72'
Севилья
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 72'
8.01.2011
8 янв. 2011
сб
22:00
Реал Сосьедад
2 : 3
Севилья
63'
63'
63'
8.01.2011
8 янв. 2011
сб
22:00
63'
минуты: 1' - 81'
Реал Сосьедад
2
Севилья
3
минуты: 1' - 81'
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
22:00
был в запасе
Севилья
1
Осасуна
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
Реал
1 : 0
Севилья
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
21:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
88'
88'
88'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
21:00
88'
минуты: 46' - 90'
Севилья
1
Мальорка
2
минуты: 46' - 90'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Сарагоса
1 : 2
Севилья
29'
69'
29'
69'
29'
69'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
29'
минуты: 1' - 75'
Сарагоса
1
Севилья
2
минуты: 1' - 75'
8.11.2010
8 нояб. 2010
пн
23:30
Севилья
2 : 0
Валенсия
8.11.2010
8 нояб. 2010
пн
23:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
22:55
Барселона
5 : 0
Севилья
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
22:55
минуты: 1' - 46'
Барселона
5
Севилья
0
минуты: 1' - 46'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
20:00
Севилья
4 : 3
Атлетик
35', 62'
28'
35', 62'
35', 62'
28'
35', 62'
28'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
20:00
35', 62'
минуты: 1' - 74'
Севилья
4
Атлетик
3
минуты: 1' - 74'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
22:00
Спортинг
2 : 0
Севилья
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
Севилья
3 : 1
Атлетико
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Севилья
3
Атлетико
1
минуты: 79' - 90'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
20:00
Эркулес
2 : 0
Севилья
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Эркулес
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
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