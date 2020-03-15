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Николай Заболотный
№12
Вратарь
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 апр. 1990 (30) лет
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
Сочи
2 : 0
Краснодар
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Сочи
2
Краснодар
0
был в запасе
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
был в запасе
Сочи
5
Оренбург
1
был в запасе
8.03.2020
8 марта 2020
вс
16:30
Сочи
2 : 0
Урал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
Сочи
2
Урал
0
был в запасе
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Сочи
1
Арсенал
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Уфа
1
Сочи
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Сочи
2
ЦСКА
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Сочи
1
Тамбов
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ростов
2
Сочи
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Сочи
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
был в запасе
Сочи
2
Ахмат
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Динамо
2
Сочи
3
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Локомотив
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
0
Сочи
3
был в запасе
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
был в запасе
Урал
3
Сочи
1
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
был в запасе
Оренбург
1
Сочи
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Сочи
0
был в запасе
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
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