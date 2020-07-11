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Николай Заболотный
№12
Вратарь
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Команда
Сочи
Возраст
31
Рост
184
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вратарь «Сочи» снес Понсе в штрафной, но пенальти не было. Есть мнение, что до этого он коснулся мяча рукой
#Спартак
11 июля 2020, 23:07