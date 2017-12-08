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Илья Максимов
№78
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
17:30
был в запасе
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Спартак
1
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Тосно
3
Арсенал
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 83'
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 83'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Зенит
0
Арсенал
1
минуты: 87' - 90'
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 78'
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 1' - 78'
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
52'
52'
52'
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 71'
Ростов
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 71'
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
15:00
Арсенал
0 : 1
Амкар
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
20:00
Ахмат
1 : 2
Арсенал
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
20:00
минуты: 1' - 89'
Ахмат
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 89'
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
19:30
Арсенал
2 : 2
Урал
10'
10'
10'
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
19:30
10'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Урал
2
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 63'
Спартак
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 63'
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
15:00
Арсенал
1 : 2
Тосно
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 67' - 90'
Арсенал
1
Тосно
2
минуты: 67' - 90'
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
был в запасе
Рубин
2
Арсенал
1
был в запасе
24.07.2017
24 июля 2017
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.07.2017
24 июля 2017
пн
19:30
минуты: 83' - 90'
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 83' - 90'