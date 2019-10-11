Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Шотландия
Подписаться
Сайт
www.scottishfa.co.uk
Страна
Шотландия
Стадион
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Разгром Шотландии в переполненных «Лужниках». Как это было
#Россия
11 октября 2019, 00:55
Сумасшедший год Оздоева: закрепился в «Зените», заиграл в сборной, теперь еще и красиво забивает
#Россия
10 октября 2019, 23:45
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40
Как устроена Шотландия: в стране думают о независимости, а сборная играет в футбол почти 150 лет
#Шотландия
06 сентября 2019, 18:31
Меркель не попал в сборную России, а теперь удивляет в Казахстане
#Евро-2020 (квалификация)
21 марта 2019, 19:45